Die Ukraine nimmt die besetzte Halbinsel ins Visier und erzielt zahlreiche Wirkungstreffer. Auch US-Unternehmen sind an den Angriffen wohl beteiligt.
Verglichen mit dem deutschen Glutofen ist es in Jalta gerade ziemlich angenehm. 28 Grad, eine schwache Brise, perfektes Badewetter. Mit einem Wort: Hochsaison, erst recht nach dem Beginn der russischen Sommerferien am 1. Juni. Eigentlich. Nun hat der Gouverneur der Halbinsel im Schwarzen Meer einen drastischen Schritt gewählt. Alle Ferienlager wurden geschlossen, der Tourismus ausgesetzt, erst einmal bis zum 1. September, dem Tag, an dem die Schule wieder los geht in Russland. Sergej Aksjonow begründete diese Maßnahmen mit der öffentlichen Sicherheit, die gewahrt werden müsse.