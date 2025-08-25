Seit 2012 gibt es den Dortmunder «Tatort», einige Akteure haben sich bereits verabschiedet, darunter die Ermittlerinnen Aylin Tezel und Anna Schudt. Nun steht der nächste Abschied an.
25.08.2025 - 07:56 Uhr
Dortmund - Nach fünf Jahren und elf Krimi-Auftritten ist Schluss: Die Österreicherin Stefanie Reinsperger verlässt die Dortmunder "Tatort"-Filmreihe auf eigenen Wunsch. Sie ist seit 2021 als Ermittlerin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann) zu sehen. Der kürzlich abgedrehte "Tatort"-Film namens "Schmerz" soll im ersten Quartal 2026 ausgestrahlt werden, wie der WDR mitteilte.