Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen drei Jugendliche. Die Mutter einer 14-Jährigen machte den Vorwurf nun öffentlich.
Stade - Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt nach einem Vorfall in einem Jugendzentrum wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen mehrere Jugendliche. Drei Jungen sollen eine 14-Jährige in Gnarrenburg missbraucht und Videoaufnahmen veröffentlicht haben, berichtete die "Bild"-Zeitung. Bereits im vergangenen August hatte "Der Anzeiger" über den Fall geschrieben. "Das ist ein laufendes Verfahren, es sind Minderjährige betroffen", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag.