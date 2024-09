Auf einer Geburtstagsfeier in Braunschweig eskaliert ein Streit unter Jugendlichen. Ein 17-Jähriger soll mit einem Messer auf einen 15-Jährigen eingestochen haben. Das hat schwerwiegende Folgen.

dpa 07.09.2024 - 13:18 Uhr

Braunschweig - Bei einer Geburtstagsfeier in Braunschweig soll ein 17-Jähriger einen 15-Jährigen mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer erlitt Verletzungen an der Lunge und wurde noch am Freitagabend operiert, mittlerweile ist der 15-Jährige laut Polizei außer Lebensgefahr.