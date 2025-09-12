Auf einem Parkplatz im Norden Baden-Württembergs geraten zwei Jugendliche mit zwei Kindern in Streit. Als die Kinder mit Fahrrad und Tretroller wegfahren, eskaliert die Situation.
12.09.2025 - 09:51 Uhr
Niedernhall - Nach einem Streit auf einem Parkplatz im baden-württembergischen Niedernhall soll ein 18-Jähriger einen 12 Jahre alten Jungen mit dem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt habe. Der Heranwachsende sei nach der Tat am Donnerstagabend festgenommen worden, teilte die Polizei mit.