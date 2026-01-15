Am Morgen nach der Tat in einem Elektronikgeschäft ringt ein verletzter Mitarbeiter weiter um sein Leben. Fragen zum Motiv des mutmaßlichen Täters bleiben indes weiter offen.
15.01.2026 - 07:00 Uhr
Ulm - Nach dem Messerangriff in einem Ulmer Einkaufszentrum schwebt ein 25-Jähriger weiter in Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Der Mitarbeiter des Elektronikmarktes befand sich nach der Tat am Mittwochmittag in intensivmedizinischer Behandlung. Ein 22-jähriger Mitarbeiter wurde laut Polizei leicht verletzt.