Mitten in Wiesbaden eskaliert ein Streit – ein Mann stirbt, ein anderer flieht. Was zu der tödlichen Auseinandersetzung führte, bleibt vorerst rätselhaft.

dpa 20.03.2026 - 21:25 Uhr

Wiesbaden - In der Wiesbadener Innenstadt ist am Mittag ein 68 Jahre alter Mann bei einem Streit getötet worden. Fahnder nahmen einen 38-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mitteilten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Auch wurde zunächst nicht bekannt, wie genau der 68-Jährige ums Leben kam.