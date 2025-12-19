Weil ein Schöffe stirbt, platzt nach drei Monaten der Prozess gegen eine angehende Notfallsanitäterin. Sie soll versucht haben, ihre Kollegen zu vergiften. Nun also alles auf Anfang.
19.12.2025 - 13:11 Uhr
Heilbronn - Der Prozess um eine angehende Notfallsanitäterin, die versucht haben soll, ihre Kollegen zu vergiften, hat vor dem Landgericht Heilbronn von vorn begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau aus dem Kreis Ludwigsburg versuchten Mord in vier Fällen vor. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Nach dem Tod eines Schöffen war die erste Auflage des Prozesses nach drei Monaten geplatzt.