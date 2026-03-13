Mit gefälschten Mädchen-Profilen lockten sie Männer in die Falle – um sie zu überfallen und auszurauben. Zurück bleiben traumatisierte Opfer und Angeklagte, die zuletzt noch zur Schule gingen.
13.03.2026 - 11:16 Uhr
Stuttgart - Sie gaben sich online in Fake-Profilen als minderjährige Mädchen aus, lockten Männer zu fingierten Dates - und schlugen dann brutal zu: Vier selbst ernannte "Pedo Hunter", also Pädophilen-Jäger, sitzen in den kommenden Monaten unter anderem wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes, der Vergewaltigung und der besonders schweren räuberischen Erpressung auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts.