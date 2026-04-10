Unbekannte haben die Scheiben eines israelischen Restaurants in München beschädigt und Pyrotechnik geworfen. Die Polizei vermutet ein antisemitisches Motiv.
10.04.2026 - 09:57 Uhr
München - Unbekannte haben ein israelisches Restaurant in München angegriffen und mehrere Fensterscheiben zerstört. Polizei und Betreiber gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Der Staatsschutz ermittelt - er ist für Taten mit möglichem politischen Hintergrund zuständig. Verletzt wurde niemand, der oder die Täter wurden nicht gefasst.