Die Behörden ermitteln nach den Schüssen in einer türkischen Schule. Sie finden Hinweise auf dem Computer des mutmaßlichen Schützen. Auch soziale Medien geraten in den Fokus.
Kahramanmaras - Nach dem Angriff eines Achtklässlers an seiner Schule in der Südosttürkei mit mehreren Toten gehen die Behörden von einer geplanten Einzeltat aus. Bei der Auswertung des Computers des mutmaßlichen Schützen sei ein wenige Tage altes Dokument gefunden worden, das nahelege, dass der Schüler zeitnah eine größere Tat begehen wolle, teilte die Generalstaatsanwaltschaft von Kahramanmaras mit.