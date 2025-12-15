Ein 21-Jähriger ist in Gewahrsam – er soll Anschlagspläne geäußert haben. Details zu den Hintergründen gibt es zunächst nicht.

dpa 15.12.2025 - 19:20 Uhr

Magdeburg - Nach der Äußerung von Anschlagsplänen ist ein 21-Jähriger in Magdeburg am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden. Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Zuerst berichtete die "Volksstimme".