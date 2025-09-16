76 Tonnen Drogen, versteckt unter anderem in einem Surfbrett und Katzenfutter – wie Ermittler in Asien und Nordamerika Schmugglertricks aufdeckten und Milliardenwerte aus dem Verkehr zogen.
Lyon - Bei einem internationalen Schlag gegen Drogenkriminalität haben Fahnder riesige Mengen Rauschmittel sichergestellt. Sie beschlagnahmten 76 Tonnen Drogen, darunter vor allem Methamphetamin, aber auch Fentanyl, Heroin, Kokain und chemische Vorprodukte. Die eingezogenen synthetischen Drogen hätten einen Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar (etwa 5,5 Milliarden Euro), teilte die internationale Polizeiorganisation Interpol mit.