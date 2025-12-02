Die Polizei hat vier Jugendliche nach einem Schuleinbruch gefasst. Aber das Problem reicht weiter. Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt treffen mehr Vorsorge gegen Einbrüche.
Die dunkle Jahreszeit jetzt ist auch die Zeit der vielen Einbrüche. Da ist es eine sehr gute Mitteilung wie jetzt, wenn die Polizei die Festnahme von vier Einbrechern vermelden kann, die am Samstag in eine Schule in Leinfelden-Echterdingen eingedrungen sind. Und da ist es naheliegend, dass die Polizei ermittelt, ob diese Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren auch weitere Einbrüche begangen haben. Denn auch am Wochenende davor wurde in eine weitere Schule in Leinfelden-Echterdingen und in eine Filderstadt eingebrochen.