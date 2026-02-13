Ein schrecklicher Fund in einem französischen Dorf: zwei Säuglingsleichen in einer Tiefkühltruhe. Die Mutter steht unter Tötungsverdacht. Sie äußert sich gegenüber Behörden.

dpa 13.02.2026 - 15:38 Uhr

Aillevillers-et-Lyaumont - Nach dem Fund von zwei toten Neugeborenen in einem Gefrierschrank in einer kleinen französischen Gemeinde ist deren Mutter in Untersuchungshaft. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Tötung von Minderjährigen eingeleitet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die beiden eingefrorenen Babys waren am Dienstag in dem Haus der Frau in Aillevillers-et-Lyaumont, das zwischen Straßburg und Dijon liegt, gefunden worden.