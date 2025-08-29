Eine junge Bankmitarbeiterin meldet einen Einbruch. Doch dann kommen Zweifel auf. Jetzt steht sie selbst vor Gericht.
29.08.2025 - 16:12 Uhr
München - Sie meldete einen Bankraub - doch war selbst Täterin. Eine junge Bankangestellte hat am Landgericht München I gestanden, fast eine halbe Million Euro aus dem Tresor der Bank gestohlen zu haben, in der sie arbeitete. Sie ist wegen Diebstahls, Vortäuschens einer Straftat und Missbrauchs von Notrufen angeklagt und ließ die Vorwürfe über ihren Anwalt einräumen.