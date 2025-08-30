Sexuelle Belästigung, Angriffe auf Schwimmmeister – was steckt hinter den Schlagzeilen aus deutschen Freibädern? Was Betreiber dazu sagen.
30.08.2025 - 04:32 Uhr
Essen - Immer wieder kommt es in Freibädern zu Straftaten - die Bäder-Betreiber sehen die Sicherheit von Besuchern grundsätzlich aber nicht in Gefahr. "Wir haben knapp 3.000 Freibad-Angebote in Deutschland, und in den allermeisten davon blieb es auch in dieser Saison sicher", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Badewesen, Christian Mankel, der Deutschen Presse-Agentur. Die Betreiber der Bäder hätten mit ihren Beschäftigten "wahnsinnig viel" dafür getan.