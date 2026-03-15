Ein Mann irrt schwer verletzt durch Werne im Münsterland, in einem Hotel wird seine Mutter tot entdeckt. Hat er sie erstochen und wenn ja, warum? Es soll ein psychologisches Gutachten erstellt werden.

dpa 15.03.2026 - 13:34 Uhr

Werne - Nach der Bluttat in einem Hotel in Werne im Münsterland wird der 47 Jahre alte Verdächtige psychologisch untersucht. Das sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Es habe Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation gegeben. Der Deutsche ohne festen Wohnsitz soll laut Staatsanwaltschaft in einem Hotelzimmer seine Mutter erstochen und sich danach selbst mit einem Messer schwer verletzt haben.