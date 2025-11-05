In Stuttgart werden drei Tote gefunden. Wer sind die Opfer? Was ist passiert? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

dpa 05.11.2025 - 16:07 Uhr

Stuttgart - Schrecklicher Fund in Stuttgart: In einem Wohnhaus im Stadtteil Feuerbach sind nach Angaben der Polizei drei Tote entdeckt worden. Die Leichen der Frau und der beiden Kinder seien am Morgen in einer Wohnung aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. "Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor", hieß es weiter.