Am Sonntag fand die Polizei drei Leichen in einer Berliner Wohnung. Nun haben die Beamten in Baden-Württemberg einen Verdächtigen gefasst.

dpa 06.11.2024 - 14:50 Uhr

Berlin - Nach der Tötung von drei Menschen in Berlin-Marzahn hat die Polizei einen 42-jährigen Verdächtigen in Baden-Württemberg festgenommen. Die Hintergründe der Tat seien aber weiter unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann sei im Zuge der Sofortfahndung am Dienstagnachmittag festgenommen worden.