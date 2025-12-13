Am Freitagabend haben Einbrecher gleich in drei Städten zugeschlagen. Betroffen waren Wohnhäuser in Ludwigsburg, Freiberg am Neckar und Tamm.
Den Freitagabend haben Einbrecher dazu genutzt, um im Kreis Ludwigsburg gleich viermal zuzuschlagen. In Tamm gab es zwei Fälle: in der Silcherstraße und in der Reutlinger Straße. Wie die Polizei mitteilt, nutzte ein Einbrecher in der Silcherstraße ein gekipptes Fenster, um ins Gebäude zu gelangen, und stahl Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. In der Reutlinger Straße wurde eine Terrassentür aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Die Beute hier: Verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Beide Einbrüche fanden im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 20 Uhr statt.