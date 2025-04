Elf Jahre nach Mord in Berlin: Rocker in der Türkei gefasst

2014 stirbt ein 26-Jähriger nach Schüssen in einem Berliner Wettbüro. Ein deshalb verurteilter Rocker wird nun in der Türkei festgenommen - in einem anderen Kontext.

dpa 22.04.2025 - 16:06 Uhr

Istanbul/Berlin - Elf Jahre nach tödlichen Schüssen in einem Berliner Wettbüro ist ein in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilter Rocker in der Türkei gefasst worden. Zehn Verdächtige wurden im Zusammenhang mit Betrugsfällen in der Türkei in Koordination mit deutschen Behörden festgenommen, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Einige von ihnen hätten Verbindungen zur Rockerbande Hells Angels. Darunter sei auch der in Deutschland Verurteilte, wie türkische Medien berichteten.