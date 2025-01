Ein Mann löst mit einem gestohlenen Bagger Chaos im Nordosten von Baden-Württemberg aus. Die Polizei schießt ihn schließlich nieder, er stirbt an seinen Verletzungen. Was steckt hinter der Tat?

dpa 01.01.2025 - 03:17 Uhr

Grünsfeld/Tauberbischofsheim - Nach der zerstörerischen Fahrt eines Baggers und tödlichen Polizeischüssen auf den Fahrer sind die Hintergründe des Geschehens im Nordosten Baden-Württembergs weiter unklar. Der 38-jährige Deutsche hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und drei Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt. Die Beamten eröffneten schließlich das Feuer auf den Mann, der nach Polizeiangaben trotz Reanimierungsversuchen noch vor Ort an seinen Verletzungen starb.