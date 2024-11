Gewalt gegen Migranten und rivalisierende Banden, hohe kriminelle Energie und Millioneneinnahmen: Polizei und Staatsanwaltschaft geben einen Einblick in einen aktuellen Fall von Schleuserkriminalität.

dpa 20.11.2024 - 15:24 Uhr

Traunstein - Bundespolizei und Staatsanwaltschaft haben eine europaweit agierende mutmaßliche Schleuserbande auffliegen lassen. Es gab demnach am Mittwoch Wohnungsdurchsuchungen und mehr als 20 Festnahmen in Hannover, Leipzig und Duisburg sowie in mehreren europäischen Ländern. Allein den vier Tatverdächtigen, die in Deutschland festgenommen wurden, werfen die Ermittler vor, von 2021 bis 2024 mindestens 748 Menschen illegal nach Europa gebracht und dafür mehr als 3,3 Millionen Euro kassiert zu haben.