Die Blüten kamen per Post: Millionen Euros, Dollars oder Pfund - Scheine und Münzen. In 18 Ländern schlugen Ermittler zu. Doch die Hintermänner sitzen woanders.
11.02.2026 - 12:49 Uhr
Den Haag - Internationale Fahnder haben nach Angaben von Europol Falschgeld in Höhe von 1,2 Milliarden Euro sichergestellt. Bei einer mehrmonatigen Aktion in 18 Ländern hätten Polizei- und Zollbeamte Pakete mit gefälschten Banknoten und Münzen abgefangen, teilte die europäische Polizeibehörde in Den Haag mit. Die Fälschungen hätten in der EU in Umlauf gebracht werden sollen.