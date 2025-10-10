Die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke wurde bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Verantwortlich soll die Tochter sein. Was davor geschah, dazu gibt es nun neue Erkenntnisse.
Herdecke - Nach dem Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke im Ruhrgebiet sind neue Details zu der Tat bekanntgeworden, wie Ermittlerkreise der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Demnach hat die 17-jährige tatverdächtige Tochter ihre Mutter am Dienstag über einen längeren Zeitraum im Keller des Hauses bedroht und gequält. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.