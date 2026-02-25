Nach dem Tod von «El Mencho» hat seine Familie offiziell die Herausgabe der Leiche beantragt. Die Behörden prüfen nun die Unterlagen.
25.02.2026 - 19:02 Uhr
Mexiko-Stadt - Drei Tage nach der Tötung des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" hat seine Familie die Herausgabe der Leiche beantragt. Ein Rechtsvertreter der Angehörigen habe das entsprechende Schreiben eingereicht, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die erforderlichen Formalitäten würden nun durchgeführt.