50.000 Dollar Belohnung, neue Details – doch weiter keine Verdächtigen: Ermittler legen im Fall der verschwundenen Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie den aktuellen Stand offen.
05.02.2026 - 21:16 Uhr
Tucson - Im Fall der verschwundenen Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie hat das FBI eine Belohnung von 50.000 US-Dollar ausgesetzt. Gesucht werden Hinweise, die zur Auffindung der 84-jährigen Nancy Guthrie oder zur Festnahme und Verurteilung von Verantwortlichen führten, wie der Leiter der FBI-Außenstelle Phoenix bei einer Pressekonferenz im US-Bundesstaat Arizona sagte. Guthrie war zuletzt am Samstagabend gesehen worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus ihrem Haus in Arizona entführt wurde.