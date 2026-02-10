Seit einer Woche wird die Mutter von Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, vermisst. Nun gibt es Neues vom FBI.
10.02.2026 - 19:39 Uhr
Tucson - Im Fall der seit mehr als einer Woche vermissten Mutter der US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat die US-Bundespolizei FBI erste Fotos und Videos von einem Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen nach Angaben von FBI-Direktor Kash Patel eine bewaffnete Person, die am Morgen des Verschwindens offenbar eine Kamera an der Haustür von Nancy Guthries Wohnhaus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona manipuliert haben soll. Die Bilder und Videos seien aus vorher nicht zugänglichen Restdaten rekonstruiert worden, sagte Patel auf der Plattform X.