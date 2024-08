Festnahme nach Kindestötung auf Fußballplatz in Spanien

Eine ungewöhnliche Tat in einer Kleinstadt stürzt Spanien in tiefe Betroffenheit. Die Fahnder melden inzwischen einen Erfolg. Aber viele Fragen bleiben offen.

dpa 19.08.2024 - 19:47 Uhr

Mocejón - Die Aufsehen erregende Tötung eines Elfjährigen auf einem Fußballplatz in Spanien steht nur einen Tag nach der Tat offenbar vor der Aufklärung. Ein 20-Jähriger sei als mutmaßlicher Täter festgenommen worden, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Die Festnahme sei in der Kleinstadt Mocejón bei Toledo circa 60 Kilometer südwestlich von Madrid erfolgt, hieß es. Dort hatte ein Maskierter den jungen Mateo am Sonntag auf einem Fußballplatz vor den Augen der Sportkameraden des Opfers und vieler anderer Menschen erstochen.