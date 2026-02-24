Sie war als Touristin nach Koblenz gekommen und wird ermordet aufgefunden: Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Tod der jungen Frau gibt es in dem «Cold Case» nun einen Tatverdächtigen.
24.02.2026 - 11:58 Uhr
Koblenz - Fast 32 Jahre nach dem Mord an einer US-amerikanischen Touristin in Koblenz hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der mittlerweile 81 Jahre alte Deutsche sei am Montag in seiner Wohnung in der Nähe der Stadt festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit.