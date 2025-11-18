Massiver Schlag gegen die Drogenmafia: In Spanien gehen der Polizei gleich mehrere Verdächtige ins Netz, die von den USA schon seit Jahren mit Hochdruck gesucht wurden.
Madrid - Die Polizei hat in Spanien die Niederlassung eines berüchtigten mexikanischen Drogenkartells zerschlagen - und dabei unter anderem 20 Personen festgenommen sowie knapp zwei Tonnen Kokain sichergestellt. Der Schlag gegen das Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sei in Zusammenarbeit mit der US-Antidrogenbehörde DEA und der niederländischen Polizei gelungen, teilte die spanische Polizei mit. Für 15 der Festgenommenen habe die spanische Justiz inzwischen Untersuchungshaft angeordnet.