Millionen persönliche Daten wurden bei einem Cybergangriff in Frankreich abgegriffen und zum Verkauf angeboten. Nun vermuten die Behörden: ein 15-Jähriger könnte damit zu tun haben.

dpa 30.04.2026 - 13:14 Uhr

Paris - Die französische Justiz verdächtigt einen 15-Jährigen, hinter einem großangelegten Hackerangriff auf die landesweite Plattform für Personalausweise und Kfz-Zulassungen zu stecken. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Jugendlichen um den Hacker handelt, der 12 bis 18 Millionen Datensätze von der ANTS-Seite zum Verkauf angeboten hatte. Der Jugendliche wurde festgenommen, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte.