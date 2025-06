Kriminalität: Französische Bluthochzeit

Es muss eine malerische Hochzeit gewesen sein. In Goult, einem Dörfchen des vielleicht schönsten Provence-Tales Luberon, feierte eine Gesellschaft vor einer Woche bis in die Morgenstunden. Dann kamen die Killer. Mit schnellen Autos, vermummt und schwer bewaffnet, fuhren sie zu viert gegen 4.30 Uhr vor, als die Feierenden gerade am aufbrechen waren, und eröffneten das Feuer. Die Braut, die schon in einem Wagen saß, wurde von einem Schuss in den Kopf getroffen und starb auf der Stelle.