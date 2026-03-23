Ein schrecklicher Fall erschüttert Barsinghausen bei Hannover: Eine Frau wird tödlich verletzt, die 13-jährige Tochter schwebt in Lebensgefahr. Tatverdächtig ist der Vater.
Barsinghausen - Ein 49 Jahre alter Mann soll eine 38-Jährige in Barsinghausen bei Hannover tödlich und die gemeinsame 13-jährige Tochter lebensgefährlich verletzt haben. Wie ein Polizeisprecher sagte, alarmierte der 15 Jahre alte Sohn der Familie gegen 2.10 Uhr in der Nacht die Polizei und gab an, dass der Vater die Mutter angegriffen habe.