Mit nur 19 Jahren stirbt der Enkel von Oscar-Preisträger Robert De Niro an einer Überdosis. Zwei Jahre später nehmen die Behörden in New York Verdächtige fest.

dpa 31.10.2025 - 11:28 Uhr

New York - Zwei Jahre nach dem Drogentod des Enkels von Oscar-Preisträger Robert De Niro sind fünf Verdächtige festgenommen worden. Die Ermittler werfen ihnen vor, Fentanyl und andere Drogen vertrieben zu haben, die zu dem Tod durch Überdosis von drei 19-Jährigen, darunter auch Leandro De Niro-Rodriguez, geführt haben sollen.