Mitten in Paris wird ein Gendarm angegriffen. Der Angreifer hat ein Messer dabei. Was ist über die Hintergründe bekannt?

dpa 13.02.2026 - 19:37 Uhr

Paris - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat einen Gendarmen beim Triumphbogen in Paris angegriffen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm dazu Ermittlungen, wie die Behörde mitteilte. Wie es von der Gendarmerie hieß, wurde der Angreifer angeschossen. Zu den Hintergründen des Vorfalls am frühen Abend konnte ein Sprecher der Gendarmerie zunächst nichts sagen.