Viele Fälle häuslicher Gewalt werden nicht zur Anzeige gebracht, weil Frauen Angst haben oder sich schämen. Doch welche Strategien verwenden die Täter, um Frauen an sich zu binden?
Stuttgart - Mit der Geburt des ersten Kindes fingen die Probleme an: Martin fühlte sich von Ella vernachlässigt, sexuell und generell. "Du kümmerst dich zu viel um das Kind und zu wenig um mich", schrie er sie an. Oder: "Ständig musst du das Baby wickeln." "Du bist keine richtige Mutter." "Du weißt nicht, wie es geht."