Er griff Passagiere in einem ICE in Niederbayern an und wurde selbst schwer verletzt. Jetzt ist gegen den Tatverdächtigen der Haftbefehl erlassen worden.

dpa 07.07.2025 - 12:11 Uhr

Straßkirchen - Nach dem Angriff auf Fahrgäste in einem ICE mit mehreren Verletzten im niederbayerischen Straßkirchen ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Gegen den 20 Jahre alten Syrer bestehe der dringende Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung in vier Fällen, teilte die Polizei mit. Ursprünglich hatte der Verdacht des versuchten Mordes in zwei Fällen im Raum gestanden.