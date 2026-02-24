Kriminalität im Kreis Böblingen: Weniger Straftaten – aber mehr Messerangriffe und Schulgewalt

In der Nacht auf den 7. Dezember 2025 erlebt ein 18-Jähriger beim Böblinger Burger King eine erschütternde Begegnung: Vier Unbekannte greifen ihn an. Sie schlagen und treten ihn, dann bedrohen sie ihn mit einem Messer – bis er ihnen sein Handy und seinen Geldbeutel aushändigt. Gut zwei Monate später findet sich dieser albtraumhafte Vorfall nun als nüchtern-anonyme Fallzahl in der Polizeilichen Kriminalstatistik wieder, die das für den Kreis Böblingen zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg jetzt in seinem „Sicherheitsbericht“ für das Jahr 2025 veröffentlicht hat.