Kriminalität im Kreis Esslingen 23.074 Verbrechen im vergangenen Jahr: Wer sind die Täter? Wer die Opfer?
Mehr als 12.000 Menschen sollen laut Kriminalstatistik 2025 einer Straftat im Kreis Esslingen überführt worden sein. Wer sind sie?
Mehr als 12.000 Menschen sollen laut Kriminalstatistik 2025 einer Straftat im Kreis Esslingen überführt worden sein. Wer sind sie?
Trockene Zahlen geben nur unvollkommen die Angst und das Leid von Opfern und Angehörigen wieder. 22 Straftaten gegen das Leben wie Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung etwa im Straßenverkehr wurden im letzten Jahr im Kreis Esslingen registriert. Laut polizeilicher Kriminalstatistik kam es zu 29 Vergewaltigungen, 2680 Körperverletzungen und 5475 Diebstählen. Insgesamt wurden 5884 Menschen im Vorjahr in der Region Opfer von Straftaten. Wer waren diese Geschädigten? Und wer hat ihnen das angetan?