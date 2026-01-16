Unbekannte erbeuten Schmuck und teure Reifen. Gleich zweimal wurden dafür Terrassentüren aufgehebelt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Mit gleich zwei Hauseinbrüchen in Leonberg hat es die Polizei zu tun. Am helllichten Tag ist ein Unbekannter in ein Haus im Steinbockweg im Haldengebiet eingestiegen. Er knackte am Mittwoch, 14. Januar, zwischen 9.40 und 19 Uhr die Terrassentür, durchsuchte das Haus und dürfte auf Schmuck in geringerem Wert gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Den verursachten Schaden beziffert die Polizei mit mehreren Hundert Euro.