In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) laut der Polizei zu einer brenzligen Begegnung von Zeugen mit Kriminellen gekommen. Gegen 3.10 Uhr beobachteten Zeugen in der Schmidener Straße in Waiblingen drei unbekannte Täter beim Versuch, einen Verkaufsautomaten aufzubrechen. Als die Täter gestört wurden, gerieten sie offenbar in Panik und zerstörten einen Bewegungsmelder sowie mehrere Überwachungskameras.

Einer der Zeugen – laut unseren Informationen handelte es sich um einen der Besitzer des Automaten – blockierte mit seinem Auto die Ausfahrt des Geländes, um die Flucht zu verhindern. Daraufhin sollen die Täter ihm mit körperlicher Gewalt gedroht haben und der Zeuge gab den Weg frei. Die Täter flüchteten mit einem schwarzen Fahrzeug in Richtung Fellbach. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Sachbeschädigung in Fellbach Unbekannte brechen Automaten auf Unbekannte Täter haben sich am Wochenende in Fellbach an mehreren Verkaufsautomaten zu schaffen gemacht. Beute machten sie keine, verursachten aber hohen Schaden.

Kurz darauf, gegen 3.45 Uhr, wurde in der Straße „Kleinhegnach“ in Waiblingen-Neustadt ein Eierautomat aufgebrochen, zu Diebesgut und Schaden liegen noch keine Angaben vor. Doch damit nicht genug: In Fellbach versuchten Unbekannte, im Bereich der Schlüsseläcker drei Verkaufsautomaten aufzubrechen. In einem Fall hatten sie Erfolg und kamen an Bargeld. Der Sachschaden von rund 20 000 Euro dürfte jedoch erheblich höher liegen als die Beute.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0 71 51 / 95 04 22 entgegengenommen.

Seit Monaten werden im Rems-Murr-Kreis Automaten aufgebrochen

Schon Anfang Februar brachen Unbekannte eine Geldkassette eines Hofladens in Waiblingen auf – Beute immerhin rund 100 Euro – und knackten einen Snackautomaten nebst Geldkassette. Rund eine Woche später traf es einen Verkaufsautomaten für Blumen in Fellbach. Zwar stahlen die Täter weder Blumen noch Bargeld – doch der Schaden am Automaten betrug rund 15 000 Euro. Ende Februar wurde ein weiterer Automat aufgebrochen – diesmal wieder ein Snackautomat in Waiblingen. Eine unbekannte Menge an Geld wurde gestohlen.

In der Nacht auf den 9. März machten sich unbekannte Täter auf einem Hof in Fellbach-Schmiden ans Werk. Sie beschädigten zunächst eine Überwachungskamera, dann versuchten sie, die dort aufgestellten Automaten aufzubrechen. Die Täter blieben erfolglos, doch auch hier ist der Sachschaden mit 5000 Euro recht hoch. In der Nacht zuvor dürfte der Ärger auch auf der Seite der Täter gelegen haben: Nach dem Aufbruch eines Blumenautomaten in Fellbach mussten sie feststellen, dass an diesem lediglich Kartenzahlung möglich war.

Automatenknacker unterwegs – was sagt die Polizei?

„Die Häufung derartiger Aufbrüche ist auf jeden Fall auffällig“, sagt Robert Silbe, Sprecher der Polizei Aalen. Die Beute, die in Blumen- und Snackautomaten zu holen ist, sei zwar ziemlich gering. „Möglicherweise wählen die Täter sie aus, weil sie vergleichsweise einfach zu knacken sind.“ Auch die oft etwas abseits gelegenen Standorte von Hofautomaten und Co. spiele den Kriminellen in die Hände. Es sei zwar schwer, allgemeine Tipps zum Schutz der Automaten zu geben, doch eine tägliche Leerung, Videoüberwachung und Hinweisaufkleber auf beides könnten zumindest dazu beitragen, Automaten möglichst unattraktiv zu machen. „Davon, die Täter zu konfrontieren, raten wir aber ab – lieber sofort die Polizei rufen“, sagt Silbe.