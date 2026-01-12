In Waiblingen, Fellbach und Murrhardt hat es am Wochenende mehrere Einbrüche gegeben. Unbekannte Täter entkamen mit Bargeld und verursachten hohe Schäden.

Unbekannte Täter haben am Alten Postplatz in Waiblingen gleich zweimal zugeschlagen. In eine Gaststätte drangen die Einbrecher zu bislang unbekannter Zeit ein, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entkamen mit einem Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Entdeckt wurde der Einbruch am Montagmorgen kurz nach 4 Uhr.

Nur wenige Meter weiter blieb es beim Versuch: Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen scheiterten Einbrecher an einer Apotheke in derselben Straße. Zwar gelangten sie nicht in die Verkaufsräume, hinterließen jedoch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Einbrecher hinterlassen eine Spur der Verwüstung (Symbolfoto). Foto: dpa

Auch in der Fronackerstraße in Waiblingen waren Einbrecher aktiv. Zwischen Sonntagabend gegen 18.55 Uhr und Montagmorgen um 8.10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Unternehmens. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und richteten an der Eingangstür einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt in allen drei Fällen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.

Einbruchsversuch in Fellbach: Täter hinterlassen 2000 Euro Schaden

Auch in Fellbach kam es zu einem Einbruchversuch. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an einem Geschäft in der Bahnhofstraße zu schaffen. Zwar scheiterten sie daran, in die Räume einzudringen, verursachten jedoch einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen, sich unter 0711/57720 zu melden.

In Murrhardt schlugen Einbrecher ebenfalls über das Wochenende zu. In der Berliner Straße verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Nebengebäude gewaltsam Zugang zu Werkstatträumen. Dort brachen sie sämtliche Schränke auf und stahlen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Auch ein Zustellstützpunkt in der Bahnhofstraße in Murrhardt geriet ins Visier von Einbrechern. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Betriebsräume ein, öffneten zahlreiche Pakete und durchsuchten zusätzlich Büroräume. Sie versuchten außerdem, eine weitere Tür aufzuhebeln, scheiterten dabei jedoch. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der angerichtete Schaden liegt bei mindestens 500 Euro.

In der Nacht auf Montag wurde auch im Walterichsweg in Murrhardt ein Einbruch verübt. Unbekannte Täter rissen einen Schlüsseltresor von der Außenwand eines Hotels und verschafften sich mit dem darin befindlichen Schlüssel Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie den Mitarbeiter- und den Rezeptionsbereich nach Wertsachen. Dabei wurde auch ein Zigarettenautomat beschädigt, an dessen Geldfach gelangten die Täter jedoch nicht. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

Der Polizeiposten Murrhardt ermittelt in allen drei Fällen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 07192/5313.