In Waiblingen, Fellbach und Murrhardt hat es am Wochenende mehrere Einbrüche gegeben. Unbekannte Täter entkamen mit Bargeld und verursachten hohe Schäden.
12.01.2026 - 16:46 Uhr
Unbekannte Täter haben am Alten Postplatz in Waiblingen gleich zweimal zugeschlagen. In eine Gaststätte drangen die Einbrecher zu bislang unbekannter Zeit ein, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entkamen mit einem Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Entdeckt wurde der Einbruch am Montagmorgen kurz nach 4 Uhr.