Bundespolizisten arbeiten auf Bahnhöfen, im Grenzschutz oder auch zur Unterstützung der Länder. Dabei werden sie immer wieder Opfer von Angriffen – mit steigender Tendenz.

red/dpa 06.02.2026 - 16:10 Uhr

Die Zahl der Angriffe auf Bundespolizistinnen und -polizisten ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Das geht aus einer Auskunft des Bundesinnenministeriums an den AfD-Abgeordneten Sebastian Münzenmaier hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Zuvor hatte die Zeitung „Welt“ darüber berichtet.