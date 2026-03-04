Obwohl landesweit die Kriminalität sinkt, registrierte Ditzingen 2025 einen Anstieg. Eine Untersuchung enthüllt überraschende Details zum Sicherheitsgefühl der Bürger.
04.03.2026 - 09:12 Uhr
In Ditzingen lebt man statistisch sicher, sicherer jedenfalls als das im Durchschnitt in den anderen Kommunen im Land der Fall ist. Diese Aussage gilt weiterhin, selbst wenn in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr geringfügig weniger Straftaten erfasst wurden als im Vorjahr, in Ditzingen hingegen die Zahl der registrierten Taten anstieg.