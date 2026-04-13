Nach den nächtlichen Schüssen im Esslinger Maillepark kann die Polizei noch nichts zu den Hintergründen der Tat sagen. Geprüft wird ein Zusammenhang mit der Schuss-Serie in der Region.
13.04.2026 - 13:49 Uhr
Im Esslinger Maillepark ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Von wem und warum, ist weiterhin völlig unklar. „Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen“, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen am Montag. Man könne derzeit nichts Neues zum Tatgeschehen mitteilen.