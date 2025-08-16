 
Kriminalität in Ludwigsburg Mindestens zehn Fälle in wenigen Wochen: Diebe sind auf Fahrrad-Computer scharf

Kriminalität in Ludwigsburg: Mindestens zehn Fälle in wenigen Wochen: Diebe sind auf Fahrrad-Computer scharf
1
Radfahrer mit Bordcomputern wurden zuletzt mehrfach Opfer von Dieben. Foto: Archiv (Stefan Sauer/dpa)

In Ludwigsburg sollten Radler dieser Tage gut auf ihre Bordcomputer aufpassen. Speziell in der Innenstadt kommt es zu einer signifikanten Häufung von Diebstählen.

Völlig unverfroren gingen zwei Jugendliche am Sonntag, 10. August, zu Werke. Am helllichten Tag montierten die beiden am Ludwigsburger Bahnhof das Display eines E-Bikes ab, das eine 57-Jährige dort für einen Abstecher in ein Kiosk abgestellt hatte. Die Frau konnte die dreisten Teenager sogar dabei beobachten, wie sie sich an dem Gerät zu schaffen machten. Die Täter flüchteten schließlich mit dem Radcomputer. Die Frau heftete sich an ihre Fersen, konnte sie aber nicht mehr einholen. Wie sich nun herausstellt, handelt es sich dabei beileibe um keinen Einzelfall.

 

Für die Polizei ist die interne Recherche zu genau dieser Art von Rechtsbruch nicht ganz einfach. Formal handele es sich um einen so genannten einfachen Diebstahl, konstatiert Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg, das auch für den Raum Böblingen zuständig ist. „Innerhalb dieses Deliktschlüssels gibt es keine Möglichkeit, entsprechende Fälle automatisch statistisch auszuwerten“, fügt sie hinzu. Man könne das System lediglich mit einschlägigen Begriffen wie „Fahrradcomputer“ füttern.

Sechs Radcomputer in der Innenstadt gestohlen

Doch selbst diese Suchmethode, die statistische Unschärfen mit sich bringt, fördert einen erstaunlichen Trend zutage. Präsidiumsweit sei sie bei der Recherche auf diese Weise alleine von Juli bis zum 14. August dieses Jahres auf insgesamt zehn Fälle gestoßen, sagt Yvonne Schächtele. Eingerechnet ist dabei der dreiste Vorfall am Ludwigsburger Bahnhof. Heißt: Display-Diebe haben in einem Zeitraum von lediglich rund sechs Wochen mindestens zehn Mal zugeschlagen, wahrscheinlich aber sogar öfter.

Auffällig findet die Polizeisprecherin zudem, dass sämtliche zehn Fälle im Landkreis Ludwigsburg verortet sind und hier wiederum acht in der Stadt Ludwigsburg. Konkret wurde ein Radcomputer nachweislich in Bietigheim-Bissingen, einer in Tamm sowie jeweils einer am Uferstüble und am Heilbad in Hoheneck gestohlen. Die restlichen Geräte wurden nach Angaben von Yvonne Schächtele in der Innenstadt entwendet.

Der beste Diebstahlschutz? Das Display selbst mitnehmen

Im Regelfall seien Bedieneinheiten, Bordcomputer, Fahrradcomputer, etc. unproblematisch abnehmbar. „Somit ist der beste Diebstahlschutz die Abnahme und sichere Verwahrung in einer Tasche, die die oder der Radfahrende bei sich trägt, wenn sie oder er das hoffentlich abgeschlossene E-Bike beziehungsweise Pedelec abstellt und verlässt“, erklärt die Polizeisprecherin.

Es gebe auch Geräte, die im Fahrrad fest integriert seien, beispielsweise im Rahmen. „Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher veraltetes System mit wenigen Möglichkeiten und nur wenigen Tasten. Dieses zu entfernen ist aber weder für den Besitzer noch für den Täter zu empfehlen. Hierbei muss man zwangsläufig einen Schaden anrichten“, erläutert Schächtele.

