Kriminalität in Ludwigsburg: Mindestens zehn Fälle in wenigen Wochen: Diebe sind auf Fahrrad-Computer scharf

Völlig unverfroren gingen zwei Jugendliche am Sonntag, 10. August, zu Werke. Am helllichten Tag montierten die beiden am Ludwigsburger Bahnhof das Display eines E-Bikes ab, das eine 57-Jährige dort für einen Abstecher in ein Kiosk abgestellt hatte. Die Frau konnte die dreisten Teenager sogar dabei beobachten, wie sie sich an dem Gerät zu schaffen machten. Die Täter flüchteten schließlich mit dem Radcomputer. Die Frau heftete sich an ihre Fersen, konnte sie aber nicht mehr einholen. Wie sich nun herausstellt, handelt es sich dabei beileibe um keinen Einzelfall.