Kriminalität in Plochingen Telefon- und Internetbetrüger verursachen sechsstelligen Schaden
Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für Plochingen warnt der Leiter des Polizeireviers Esslingen, Rochus Denzel, vor Internet- und Telefonbetrügern.
Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für Plochingen warnt der Leiter des Polizeireviers Esslingen, Rochus Denzel, vor Internet- und Telefonbetrügern.
Trends gibt es fast überall. Auch die Kriminalität verändert sich immer wieder. Der Blick in die Statistik der Polizei bildet zwar nicht exakt die Wirklichkeit ab. Die Zahlen erzeugen aber ein grobes Bild. Und das Bild ist im Falle Plochingens besser als das Gefühl mancher Einwohner. Die Polizei verzeichnet insgesamt eine sinkende Zahl an Straftaten. In einem Bereich steigen die Zahlen aber.