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  6. Telefon- und Internetbetrüger verursachen sechsstelligen Schaden

Kriminalität in Plochingen Telefon- und Internetbetrüger verursachen sechsstelligen Schaden

Kriminalität in Plochingen: Telefon- und Internetbetrüger verursachen sechsstelligen Schaden
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Der Polizeiposten Plochingen gehört zum Revier in Esslingen. Foto: Philipp Braitinger

Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für Plochingen warnt der Leiter des Polizeireviers Esslingen, Rochus Denzel, vor Internet- und Telefonbetrügern.

Trends gibt es fast überall. Auch die Kriminalität verändert sich immer wieder. Der Blick in die Statistik der Polizei bildet zwar nicht exakt die Wirklichkeit ab. Die Zahlen erzeugen aber ein grobes Bild. Und das Bild ist im Falle Plochingens besser als das Gefühl mancher Einwohner. Die Polizei verzeichnet insgesamt eine sinkende Zahl an Straftaten. In einem Bereich steigen die Zahlen aber.

 

Ein besonderes Augenmerk legte der Polizeidirektor Rochus Denzel während der Vorstellung der Kriminalstatistik im Plochinger Gemeinderat am vergangenen Dienstagabend auf Betrüger, die ihre Opfer über das Telefon, E-Mail oder Messengerdienste zum Übergeben von Geld oder Wertgegenständen bringen. „Die Tendenz ist erschreckend“, sagte der Beamte. Im vergangenen Jahr seien 135 Fälle gemeldet worden, davon 42 Versuche. Im Jahr davor waren es noch 116 Fälle, davon 44 Versuche. Allerdings vermutet Denzel, dass sich viele Opfer aus Scham nicht melden.

Die Polizei hat 2025 einen Schaden dieser Betrugsmaschen in Höhe von 187.626 Euro allein in Plochingen dokumentiert. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen waren es mehr als 12.000 solcher Taten und fast 40 Millionen Euro Schaden.

Mehr als 180.000 Euro Schaden allein in Plochingen

Opfer von Enkeltrickbetrügern, Love-Scammern, Anlage-Betrügern oder Phishing-Mails sollten sich in jedem Fall an die Polizei wenden. Das Geld kann zwar nur selten wieder zurückgeholt werden. Die Täter sitzen oft im Ausland, wohin meist auch das Geld überwiesen wird. Allerdings können die Opfer den Beamten Hinweise wie Telefonnummern, IP- oder E-Mail-Adressen geben, die bei der oft langwierigen Ermittlungsarbeit helfen können. Und wenn es zu einer Übergabe von Wertgegenständen an der Haustüre oder anderswo kommt, gibt es doch noch eine Chance, die Täter festzunehmen.

Die Täter in Fällen von Telefon- und Internetbetrug sitzen laut Polizei oft im Ausland, verlorenes Geld kann nur selten zurückgeholt werden. Dennoch bittet die Polizei Opfer, sich zu melden. Foto: Philip Dulian/dpa

Die Prävention sei schwierig. Die Täter seien gut geschult in der Gesprächsführung, so Denzel. Wer am Telefon unter Druck gesetzt werde, solle schnell auflegen und die Polizei verständigen, rät er. Durch die Künstliche Intelligenz werden die Betrugsversuche immer raffinierter. Oft trifft es Senioren, aber nicht ausschließlich. Auch Jüngere werden Opfer der zuweilen ausgefeilten Betrugsmaschen.

Zahl der Straftaten sinkt in Plochingen - Häufigkeit aber höher als in Esslingen

Insgesamt seien die festgestellten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent gesunken. Um die Zahlen vergleichbar zu machen, gibt es die sogenannte Häufigkeitszahl. Das ist eine errechnete Zahl der Straftaten auf 100.000 Einwohner. In Plochingen liegt sie, betrachtet man nur die Zahlen der Landespolizei, bei 4024 und damit etwas höher als in der benachbarten Großen Kreisstadt Esslingen (3990). In anderen Städten der Region, die eine ähnliche Größe wie Plochingen haben, ist die Häufigkeitszahl niedriger. So ist es beispielsweise in Ebersbach (2925) oder Eislingen (3279) im benachbarten Landkreis Göppingen. Eine wesentlich höhere Kriminalitätsbelastung hat die Landeshauptstadt Stuttgart. Dort lag die Häufigkeitszahl 2025 bei 8464.

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Die von der Polizei erfassten Straftaten sind in Plochingen zwar weniger geworden. Über das Sicherheitsempfinden sagten die Zahlen aber nichts aus, gab Denzel zu. Bekanntlich ist die Stadt in den vergangenen Jahren mit Schießereien im Bandenmilieu deutschlandweit in die Schlagzeilen geraten. In der Statistik tauchen solche Taten allerdings auch nur als eine von hunderten auf. Das Sicherheitsgefühl vieler Einwohner wurde dennoch massiv erschüttert.

Die Polizei bietet auch Prävention an Schulen an. Allerdings nur, wenn die Schulen entsprechende Anfragen stellen. Auch bei der Kommunalen Kriminalprävention macht die Polizei mit. Allerdings liegt dabei der Ball bei den Städten und Gemeinden. Mit dem Ordnungsamt in Plochingen sei die Polizei in regem Austausch, erklärte der Leiter des Plochinger Polizeipostens, Joachim Löffler, im Plochinger Gemeinderat.

Die Plochinger Kriminalstatistik 2025

Taten
Die Gesamtzahl der erfassten Straftaten sank von 818 auf 784. 203-mal wurden Sachbeschädigungen angezeigt. Diebstähle gab es 138-mal und acht Wohnungseinbrüche. Nur sechsmal wurden Drogendelikte festgestellt. Wegen besonders schwerem Diebstahl wurde im vergangenen Jahr 44-mal ermittelt.

Verkehr
435 Verkehrsunfälle, auch Kleinstunfälle, hat die Polizei im vergangenen Jahr festgestellt. In den vergangenen Jahren ereigneten sich durchschnittlich rund 400 Verkehrsunfälle in Plochingen. Häufig handelte es sich dabei aber um Unfälle auf Parkplätzen. Ein Problem ist aus Sicht der Polizei, dass viele Unfallverursacher Fahrerflucht begehen und damit aus einem kleinen Unfall eine Straftat wird.

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