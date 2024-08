Zwei Unbekannte steigen in der Nacht zum Samstag in ein Einfamilienhaus in der Brunnenfeldstraße in Malmsheim ein, während ein Bewohner drin schläft. Eine Überwachungskamera filmt die Täter.

Elisa Wedekind 11.08.2024 - 11:38 Uhr

